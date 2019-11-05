Заведено дело о взимании 139 рублей от организаторов розыгрыша с Собчак

Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве. В октябре к ним обратилась москвичка, не получившая свой приз после акции в Инстаграме. Об этом агентству «Москва» сообщили источники в МВД.

Дело завели 4 ноября по результатам проверки. Жительница столицы участвовала в опросе, который якобы проводила телеведущая Ксения Собчак, и получила уведомление о выигрыше размером 116 тысяч рублей. Для получения суммы ей предложили перевести 139 рублей 46 копеек на указанный в уведомлении счет, что она и сделала. После перевода выигрыш ей получить так и не удалось.

Ранее Ксения Собчак предупреждала, что никогда не просит денег со своих подписчиков, и призывала не участвовать в опросах с «гарантированными призами», корторые организуют мошенники.