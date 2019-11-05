В Бурятии сейсмологи зафиксировали два слабых землетрясения

В тайге Курумканского района Бурятии сейсмологи Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН зафиксировали два подземных толчка, передает «Интерфакс».

Разница между землетрясениями составила 14 часов. Первый толчок магнитудой 4,2 балла жители ощутили 4 ноября в 18:30 по местному времени (13:30 по Москве). Пятибалльный толчок почувствовали жители поселка Улюнхан, чуть слабее колебания ощутили обитатели поселков Алла, Майский, Варваринский и Арзгун.

Менее интенсивный толчок произошел уже утром 5 ноября. Его магнитуду оценили в 3,5 балла. Эти колебания не были заметны в жилой местности.