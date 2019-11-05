Сотрудники ФСБ могли выпить коньяк генерала СК и написать "вор" на его заборе

Бывший руководитель московского управления Следственного комитета, генерал Александр Дрыманов заявил, что проводившие у него в доме обыск сотрудники ФСБ выпили его коньяк и написали краской на заборе слово «вор», передает АГН «Москва».

«Следователи ФСБ проводили обыск в подвале моего гаража, в котором хранился коньяк. Поднявшись из подвала, они явно находились в состоянии опьянения, а затем нарисовали красной краской слово "вор" на моих воротах», — рассказал он.

С таким заявлением он выступил во время заседания в Мосгорсуде по делу, по которому он обвиняется в получении взятки в крупном и особо крупном размере по частям 5 и 6 статьи 290 УК РФ. Свою вину генерал СК отрицает, настаивая на абсурдности обвинения и версии оговора со стороны бывших коллег.

Как утверждает обвинение, за содействие в освобождении из СИЗО Андрея Кочуйкова известного под псевдонимом Итальянец, Дрыманов получил взятку в размере одного миллиона долларов. Кочуйков, по данным агентства, связан с «вором в законе» Шакро Молодым.

Кроме того, главу московского СК обвиняют во взятке в размере 9 850 евро за от Дениса Никандрова «в качестве благодарности за содействие его назначению на должность первого заместителя руководителя ГСУ по Москве, а также за общее покровительство на службе». Сам Никандров был в августе 2018 года приговорен к 5,5 годам строгого режима, однако уже в мае 2019 года суд удовлетворил его ходатайство об УДО.