В Забайкалье по делу об изнасиловании и убийстве задержан еще один школьник

В рамках расследования дела об изнасиловании женщины и убийстве мужчины в Забайкалье задержан четвертый подросток.

Как сообщается на сайте СУ СКР по Забайкальскому краю, 15-летнего местного жителя задержали накануне, 3 ноября. В ближайшее время ему предъявят обвинение и будет избрана мера пресечения.

В данный момент обвиняемыми по делу проходят трое несовершеннолетних.

По данным СКР, 27 октября в одном из сел Кыринского района трое подростков 16 и 15 лет ворвались в частный дом, где совершили насильственные действия сексуального характера в отношении женщины, а 40-летнего мужчину избили до смерти.

Подозреваемые были задержаны, им предъявлены обвинения по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и части 2 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц»).

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял расследование преступления под личный контроль.