В Приморье идет проверка после ДТП, унесшего жизни двоих взрослых и ребенка

В Приморье в результате ДТП на трассе Хабаровск — Владивосток погибли три человека, в том числе четырехлетний мальчик.

Авария произошла в Спасском районе Приморья, передает пресс-служба краевого УМВД. Легковой автомобиль Toyota Prius, который двигался из Владивостока в сторону Хабаровска, столкнулся с трактором, ехавшим в попутном направлении. В результате 28-летний водитель иномарки, а также его пассажиры, 24-летняя женщина и четырехлетний мальчик, скончались на месте.

Отмечается, что водителя автомобиля Toyota в этом году дважды привлекали к административной ответственности за превышение скорости.

В данный момент полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Омске автомобиль без водителя сбил трехлетнего ребенка и 31-летнюю женщину.