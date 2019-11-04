В Москве задержаны подозреваемые в похищении 20 сноубордов

В центре Москвы двое мужчин забрали у предпринимателя 20 сноубордов, с помощью стрельбы вынудив выдать расписку о займе.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД, пострадавший обратился в полицию накануне, 3 ноября. По его словам, двое неизвестных забрали у него 20 сноубордов, доставку которых заказали до этого. «Злоумышленники произвели из неустановленного огнестрельного оружия не менее трех выстрелов в пол и заставили написать расписку о займе денег на сумму 120 тысяч рублей, а затем скрылись», — рассказали в ведомстве.

В результате инцидента никто не пострадал. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать двоих подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»).