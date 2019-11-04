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Под Саратовом ведется проверка по факту гибели ребенка, провалившегося под лед

Происшествия
10:09, 04 ноября 2019

В Саратовской области двое десятилетних мальчиков провалились под лед на пруду во время прогулки, один из них погиб.

Инцидент произошел вечером 3 ноября в поселке Октябрьский городок Татищевского района. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Саратовской области, десятилетний мальчик, проживающий в поселке, и его двоюродный брат-ровесник, который приехал в гости, гуляли возле пруда и вышли на лед. Тонкое покрытие не выдержало веса детей, из-за чего они оказались в воде.

Одного из мальчиков спас мужчина, который ловил рыбу на противоположном берегу пруда и бросился на помощь детям. Второго ребенка он найти не смог, тело погибшего извлекли из воды спасатели. 

Следственный комитет ведет проверку по факту гибели ребенка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

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