В Жуковском без жертв обошелся пожар повышенного ранга сложности

Утром пожарные смогли потушить пожар на складе в подмосковном Жуковском, сообщает «Рен-ТВ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Известно, что на территории предприятия произошло обрушение кровли. Пожар охватил 1750 квадратных метров, из-за чего ему был присвоен повышенный ранг сложности.

Уже ближе к шести часам утра возгорание было локализовано, пишут «РИА Новости», а в 8:15, согласно отчету МЧС, ЧП полностью устранили.

Для тушения использовалось 16 единиц техники и 59 человек. Никто из людей не пострадал.