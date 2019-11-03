Самый северный вулкан Камчатки выбросил пепел на высоту около десяти километров

Шлейф от выброса пепла вулканом Шивелуч распространяется в северо-западном направлении в сторону Охотского моря.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю, выброс произошел вечером по местному времени в воскресенье, 3 ноября. Выпадения пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано, однако отмечается, что если ветер изменит направление, пепел может накрыть населенные пункты Тигильского муниципального района.

Высота вулкана Шивелуч, который является самым северным из действующих вулканов Камчатки, в данный момент составляет 3283 метра. Одно из мощнейших извержений произошло в ноябре 1964 года, когда вулкан выбросил столб пепла в 15 километров.

В июне 2013 года Шивелуч выбросил пепел на высоту 10 километров. Улицы поселка, расположенного на расстоянии 47 километров от вулкана, припорошило слоем рыжего пепла толщиной около миллиметра.