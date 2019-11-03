Под Петербургом погиб мужчина, пытавшийся разобрать снаряд времен войны

В Сланцевском районе Ленинградской области погиб 57-летний житель, сообщает портал 47news. Врачам не удалось спасти его после получения 90% ожогов тела.

Отмечается, что мужчина пытался в коридоре своей квартиры разобрать боеприпас времен войны, однако снаряд сдетонировал. Его 51-летняя супруга в тот момент тоже находилась в квартире. Женщину после взрыва госпитализировали в больницу и диагностировали отравление угарным газом.

Кроме того, в квартире семейной пары также были обнаружены взрыватели, неуправляемая авиационная ракета, части других боеприпасов и несколько современных гранат.