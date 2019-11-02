В Ленобласти восьмиклассник ранил сверстника ножом в живот

В Ленинградской области проводится проверка в связи с колото-резаным ранением, которое получил школьник в ходе драки.

Как сообщается на сайте областного СУ СКР, инцидент произошел накануне вечером, 1 ноября, в Кудрове. В ходе драки, завязавшейся между 14-летними школьниками, пострадали два подростка. Один из них госпитализирован с травмами головы и лица, второй — с проникающим колото-резаным ранением живота. На данный момент медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

Устанавливаются обстоятельства и мотивы происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Кроме того, «будет дана оценка деятельности субъектов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних», отмечается в сообщении ведомства.

По данным «Интерфакса», подростки являются учениками восьмого класса одной школы.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что более половины подростков сталкиваются с проявлениями агрессии в школе.