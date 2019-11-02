Британская полиция находится на связи с властями Вьетнама по делу о 39 трупах

Обнаруженные мертвыми в грузовике в Великобритании 39 человек оказались вьетнамцами, ехавшими в Европу через Китай.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на полицию графства Эссекс.

Правоохранителям удалось связаться с родственниками погибших. Ранее семьи нескольких граждан Вьетнама заявляли, что их близкие отправились в Великобританию через Китай. Они перестали выходить на связь именно в тот период, когда случилась трагедия. Полиция Великобритании находится в прямом контакте с вьетнамским правительством.

Напомним, 23 октября в промышленном районе города Грейс графства Эссекс был обнаружен грузовик с 39 мертвыми телами внутри. Изначально сообщалось, что погибшие являются гражданами Китая. По делу были задержаны пять человек, в том числе водитель фуры, которого подозревают в контрабандной перевозке людей, пытавшихся нелегально въехать на территорию Великобритании.