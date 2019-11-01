В СИЗО умер задержанный из Раменского, убивший летом 25-летнюю девушку

Медики констатировали смерть мужчины, обвиняемого в убийстве, совершенном летом в подмосковном городе Раменское.

АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Московской области уточняет, что мужчина совершил суицид в камере СИЗО-3 еще 30 октября.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)

Также сообщается, что во время содержания в изоляторе у погибшего не было конфликтов с сокамерниками или сотрудниками. По этому инциденту организована внутренняя проверка службы.

25 июля мужчина нанес своей бывшей 25-летней партнерше 20 ножевых ранений во дворе жилого дома в Раменском. Убийство он совершил на глазах у малолетней дочери своей жертвы, которая впоследствии онемела от психотравматического шока. Мотивом убийства стала ревность.