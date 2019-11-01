СМИ заявили об утечке данных граждан на сайте кубанской прокуратуры

По данным сетевого издания «Свободные медиа», на сайте прокуратуры Красноярского края в открытом доступе, оказались сканы письменных обращений, договоров, копии паспортов и другие документы с персональными данными граждан. Прокуратура проводит проверку поступившей информации.

Как отмечает издание, доступ к данным можно было получить при обращении в ведомство через официальный сайт: после прикрепления документа якобы они помещаются в директорию на сервере, которая открыта для доступа через интернет.

«Свободные медиа» заявляют, что им удалось обнаружить там заявления прокурору, трудовые договоры между кубанцами и юридическими лицами, судебные решения, заявления о преступлениях, жалобы, возражения и отзывы от организаций, а также другие документы, датированные 2019 годом.

Официальный представитель краевой прокуратуры Антон Лопатин заявил, что ведомство проводит проверку данных издания. «Однако есть большие сомнения, что она [поступившая информация] является достоверной. Но в любом случае мы обязаны отреагировать», — заявил он «КоммерсантЪ Кубань».