Минобороны отрицает, что в Забайкалье госпитализируют военных из-за стресса

Семеро солдат из Ханты-Мансийского автономного округа госпитализированы из забайкальской военной части, где недавно срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев. Об этом сообщила председатель окружной общественной организации солдатских матерей ХМАО Ирина Браун.

По словам Ирины Браун, госпитализация может быть связана со стрессом, который солдаты испытали после случившегося. «На фоне нервного срыва у них обострились заболевания: одного обсыпало псориазом, второй стал плохо говорить, и так далее. Всего под медицинским наблюдением находится семь югорчан. А служит там из ХМАО 26 ребят», — цитирует общественницу Znak.com.

Между тем в Министерстве обороны опровергли информацию о болезни солдат и заявили, что подразделение продолжает работу в штатном режиме, а заболеваемость ниже средних многолетних показателей, передает «Коммерсантъ».