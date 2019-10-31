В Коми завели уголовное дело после смерти 5-летней девочки в детском саду

Пятилетняя воспитанница детского сада в Коми скончалась от «острого развития заболевания» во время тихого часа.

Как передает «Интерфакс», инцидент произошел 30 октября в одном из детских садов города Ухты. Судебно-медицинское исследование показало, что причиной смерти девочки «стало острое развитие заболевания».

По мнению следователей, это говорит о том, что ответственные лица не исполняли свои обязанности как следует, чтобы вовремя обнаружить у ребенка заболевание и оказать ему своевременную медицинскую помощь. В настоящее время по факту смерти девочки воздуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

Отмечается, что после того, как будут установлены все обстоятельства произошедшего, следователи дадут правовую оценку действиям лиц, невнимательность которых привела к гибели девочки.