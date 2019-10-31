Семья погибшего под Калугой военнослужащего отвергает версию о самоубийстве

Военное управление СКР по РВСН завело уголовное дело о доведении до самоубийства 21-летнего солдата в Калужской области.

Тело военнослужащего 54055-й воинской части ракетных войск стратегического назначения (РВСН), расположенной в Козельске, Сергея Сафонова обнаружили 16 октября в кабинете командира части, пишет «Коммерсантъ».

В свидетельстве о смерти, выданном родственникам, указано «преднамеренное самоповреждение». Однако независимая экспертиза обнаружила на теле солдата гематомы, которые характерны для последствий ударов тупыми предметами и могут свидетельствовать о борьбе.

По мнению близких солдата, версия о самоубийстве не вызывает доверия. «Сергей не мог покончить с собой, он был верующим человеком, у него были планы на жизнь, после армии он собирался жениться и венчаться. В мае 2019 года он сам пошел в армию, в ней отслужили его отец и брат», — рассказала мать Сафонова. По ее словам, призывник сообщал об избиениях со стороны сослуживцев, которые начались после того, как он сообщил командиру об украденном телефоне.

Известно, что за несколько часов до смерти Сафонов разговаривал со своей невестой и признался ей, что совершил «поступок, за который ему стыдно».

По данным следователя, в кабинете командира солдат оказался после того, как тот предложил ему переночевать там, чтобы избежать драки с сослуживцами.

Военным следственным управлением СКР по возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). Семья Сафоновых планирует добиваться переквалификации на статью 105 («Убийство»).

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)

Отмечается, что о гибели Сергея Сафонова стало известно после инцидента с Рамилем Шамсутдиновым, расстрелявшим восьмерых сослуживцев в Забайкальском крае.