Пожилого петербуржца госпитализировали с ожогами после прорыва теплосети

Пожилой мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии после попадания под струю кипятка в Санкт-Петербурге.

Как передает «Интерфакс», инцидент произошел днем в четверг, 31 октября, на улице Олеко Дундича во Фрунзенском районе Петербурга. Отмечается, что в результате прорыва теплосети серьезные ожоги получил проходивший мимо песнионер, который был госпитализирован в местную больницу. Кроме того, в зоне разлива кипятка оказались несколько автомобилей.

В АО «Теплосеть» агентству сообщили, что к настоящему моменту вытекание воды полностью локализовано. Компания пообещала возместить весь причиненный ущерб.

Напомним, подобные случаи в Санкт-Петербурге происходят достаточно часто и иногда сопровождаются смертями. Так, весной текущего года струя кипятка из трубы, расположенной у жилого дома в Красносельском районе, разбила окно квартиры на первом этаже и убила женщину.

Кроме того, в феврале образовавшийся из-за аварии на трубопроводе фонтан окатил кипятком и паром семь этажей жилого дома в Приморском районе Петербурга.



