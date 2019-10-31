Погибшего в автокатастрофе под Москвой крымского чиновника похоронят в Воронеже

В подмосковном Солнечногорске несколько чиновников Минздрава Крыма попали в ДТП, один из них скончался на месте.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, авария произошла 29 октября на трассе М-11. За рулем находился первый замминистра здравоохранения Крыма Валентин Савченко. Он не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в дорожное ограждение.

В автомобиле также находились директор Крымского информационно-аналитического медицинского центра Иван Сагайдак и начальник управления стратегического развития крымского министерства здравоохранения Илья Турчиненко. Сагайдак погиб на месте до прибытия скорой помощи, Турчиненко был госпитализирован.

О гибели Сагайдака на своей странице в Facebook написал директор крымского медцентра Рустам Гальмутдинов, предает агентство «Крыминформ». «Погиб в ДТП по дороге из аэропорта. Сидел на заднем сиденье», – написал он.

По словам заместителя министра здравоохранения Николая Деркача, погибшего чиновника похоронят в Воронеже, откуда он родом.

Сообщается, что в отношении водителя автомобиля возбуждено уголовное дело.