Водитель выстрелил в пьяного пешехода из травматики в ходе конфликта в СЗАО

На улице Мневники на северо-западе столицы произошла переросшая в стрельбу ссора между водителем и пьяным пешеходом.

Как передает ТАСС, перепалка автомобилиста, паркующего свою машину у дома 23 по улице Мневники в Москве, и нетрезвого гражданина произошла в ночь на 30 октября. Уточняется, что в процессе ссоры водитель воспользовался имевшимся у него травматическим пистолетом, выстрелив в оппонента.

По данным столичного главка полиции, проникающего ранения у пешехода нет. Однако прибывшие на место стрельбы правоохранители начали проверку с целью установления всех обстоятельств произошедшего.