В Петербурге студент колледжа получил множественные химические ожоги на практике

В Петербурге в Петровском колледже 19-летний студент опрокинул на себя банку с серной кислотой, сообщает «Фонтантка» со ссылкой на ИА «АЖУР».

Инцидент произошел 29 октября вечером. Студент получил ожоги во время практического занятия. Сейчас он доставлен в ожоговое реанимационное отделение городской больницы №2. У молодого человека зафиксированы химические травмы глаз, шеи, слизистой рта, шеи, правой руки и ноги.

«Невские новости» сообщают, что отец пострадавшего попросил медиков не сообщать о случившемся в полицию, поскольку травма является бытовой.