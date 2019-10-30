Почти полторы тысячи детей младше семи лет погибли при пожарах с 2014 года

Основной причиной пожаров, из-за которых гибнут дети, в МЧС назвали несоблюдение правил эксплуатации электрооборудования.

Об этом рассказал заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Игорь Кобзев, передает агентство «Москва».

«За последние пять лет, к сожалению, на пожарах погибло 2 217 несовершеннолетних детишек. Из них 1 494 ребенка погибли в возрасте до семи лет», – заявил Кобзев. По его словам, 91% трагических случаев присходит в жилом секторе.

Замминистра сообщил, что самой распространенной причиной пожаров становится несоблюдение правил эксплуатации электрооборудования, которое приводит к 40% случаев возгорания. Затем следует неосторожное обращение с огнем (37%) и нарушение правил эксплуатации печей (до 12%).

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что премьер-министр Дмитрий Медведев предписал органам МЧС чаще инспектировать учреждения, где проводят время дети и пожилые люди.