В Москве вечеринка с наркотиками закончилась тремя смертями и госпитализацией

В Москве три человека скончались в результате отравления наркотическими веществами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя столичного управления СК Юлию Иванову.

Тела женщины и двух мужчин в возрасте чуть больше тридцати лет найдены 28 октября в квартире жилого дома в Басманном районе столицы.

Версия об отравлении является предварительной. Для уточнения причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

По данным PiterTV, еще одна девушка в возрасте 23 лет доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. Минувшим вечером в этой квартире проходила вечеринка. Сейчас один из ее участников, оставшийся в живых, дает показания полиции.