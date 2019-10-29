SSJ-100 отстранили от полетов после столкновения с птицей в Новом Уренгое

Пассажирский Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ямал» получил повреждения из-за столкновения с птицей в Новом Уренгое.

Как передает «Интерфакс», инцидент произошел, когда выполнявший рейс из Москвы самолет с 73 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту заходил на посадку в аэропорту Нового Уренгоя. Отмечается, что из-за столкновения с птицей SSJ-100 получил повреждение носового обтекателя метеолокатора, в связи с этим самолет был временно отстранен от выполнения рейсов.

В настоящее время для расследования обстоятельств происшествия создана комиссия. Обратный рейс в Москву задержан до прибытия резервного борта. С пассажирами работает представитель авиаперевозчика.

Агентство подчеркивает, что авиакомпания «Ямал», которой принадлежит самолет, является основным перевозчиком в ЯНАО и почти полностью принадлежит правительству региона.

Напомним, в мае текущего года из-за попадания молнии в аэропорту Шереметьево сгорел пассажирский Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота». После трагедии, унесшей жизни 41 человека, общественность начала критиковать якобы имеющиеся недостатки конструкции российских лайнеров SSJ-100, однако их производство так и не сократили.