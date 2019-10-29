10-летнего мальчика засосало в трубу бассейна на режимном объекте в Москве

Полиция и медики не смогли попасть на место гибели ребенка на объекте Службы внешней разведки в районе Ясенево.

Как передает РБК, инцидент на территории воинской части на 38-м километре МКАД произошел вечером 27 октября, когда десятилетний мальчик утонул во время купания в бассейне. Издание, ссылаясь на источник в управлении столичного МВД, сообщает, что после случившегося на место выслали оперативную группу, однако из-за того, что все произошло на режимном объекте, попасть внутрь у правоохранителей не получилось.

В Службе внешней разведки, на объекте которой случилось ЧП, давать комментарии по этому поводу пока отказываются.

Znak.com со ссылкой на telegram-канал Baza приводит другие подробности несчастного случая. В частности, ресурс подчеркивает, что речь идет о центральном офисе Службы внешней разведки в районе Ясенево. Уточняется, что находившийся на территории режимного объекта ребенок скатился с горки в бассейн и его засосало в сливную трубу, так как отверстие не было закрыто решеткой. К воинской части была вызвана скорая помощь, но медики долго не могли попасть в здание из-за мер безопасности, в результате чего мальчик скончался.

Напомним, после недавней попытки проникновения американских дипломатов на территорию режимного объекта под Северодвинском в Кремле напоминали о необходимости соблюдения правил посещения закрытых предприятий в России.