Пассажиров авиарейса Москва – Владивосток оштрафовали за непристойные действия

Двух пассажиров авиарейса Москва – Владивосток оштрафовали за непристойное поведение и нахождение на борту в пьяном виде.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу, мировой суд приморского города Артем назначил каждому штраф в размере одной тысячи рублей.

Инцидент произошел 25 октября во время перелета из Москвы во Владивосток. Сообщалось, что 43-летняя жительница Владивостока и 41-летний мужчина из Находки во время полета пытались заняться сексом, не обращая внимание на жалобы других пассажиров и просьбы экипажа не нарушать порядок.

После посадки лайнера обоих отправили в дежурную часть полиции в аэропорту Владивостока. Выяснилось, что задержанные пассажиры находились в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении нарушителей составили административные протоколы по ст. 20.21 («появление в общественных местах в состоянии опьянения») и 20.1 («мелкое хулиганство») КоАП РФ.