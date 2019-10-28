На жителя Кузбасса, сбившего сотрудника ГИБДД, составили шесть протоколов

В Прокопьевском районе Кемеровской области 20-летний водитель, не имеющий водительского удостоверения, совершил наезд на сотрудника ГИБДД. Об этом сообщает газета «А42».

Инцидент произошел в момент, когда дорожные полицейские помогали автомобилисту вытолкнуть из кювета автомобиль Mazda Capella. Водитель машины марки ВАЗ-2105 не справился с управлением и въехал в одного из правоохранителей. С травмой ноги мужчина был доставлен в больницу.

В отношении же виновника ДТП было составлено шесть протоколов по различным статьям КоАП в общей сумме на 17 100 рублей штрафа.

Отмечается, что автомобиль правонарушителя имел неисправное рулевое управление и не проходил обязательный технический осмотр.

«Комсомольская правда» уточняет, что по факту наезда на сотрудника ГИБДД проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.