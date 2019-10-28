Из монастыря в Ленинградской области украли драгоценности на 3 млн

Из Константино-Еленинского женского монастыря в Выборгском районе Ленобласти неизвестные похитили ящик с пожертвованиями.

По информации издания 47news, вечером 26 октября в полицию обратилась 50-летняя игуменья монастыря. Она сообщила о том, что пожертвования украл неизвестный злоумышленник. Позже сломанный ящик обнаружили на колокольне.

Сообщается, что похищено более четырёх десятков наименований драгоценностей на общую сумму более трех миллионов рублей.

Полиция разыскивает преступника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.