В Саратове девушка во время фотосета упала в лифтовую шахту недостроенного дома

Вечером 26 октября в Саратове 17-летняя девушка упала с высоты пятиэтажного дома, пытаясь сделать эффектные снимки на мобильный телефон, сообщает «Версия Саратов».

Инцидент произошел в недостроенном доме, куда пострадавшая проникла со своими друзьями. Девушка хотела сфотографироваться рядом с лифтовой шахтой и нечаянно сделала шаг назад.

Спасатели вытащили подростка из шахты и передали медикам. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Издание напоминает, что в прошлом году произошло похожее происшествие на территории другого долгостроя в Саратове. Молодежь планировала запустить салют с 8 этажа здания, однако одна из девушек, оступившись, упала в лифтовую шахту.

Кроме того, в 2017 году в Подмосковье шестиклассница сломала себе позвоночник, выпав из окна при попытке сделать селфи.