В Петербурге школьник жестоко расправился с матерью на глазах у брата-близнеца

Минувшей ночью в Санкт-Петербурге 12-летний школьник убил свою мать, передает портал 78.ru.

Полицию на место происшествия вызвали родственники отца семейства. Мужчина обнаружил труп своей супруги и связался с родными, а они, в свою очередь, позвонили правоохранителям.

На месте убийства полицейские обнаружили пинцет, шампур, ножницы и фонарик. Предполагается, что школьник обливал женщину кипятком, а затем вырезал части тела острым предметом.

Известно, что у мальчика есть брат-близнец, который, возможно, наблюдал за совершением преступления. Сейчас с детьми работают психологи. Отмечается, что оба ребенка имеют нарушения интеллекта, а семья стояла на учете как неблагополучная.