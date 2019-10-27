Тайфун "Хагибис" уничтожил и повредил 77 тысяч жилых домов в Японии

Согласно последним оценкам кабинета министров Японии, после тайфуна «Хагибис» в 21 префектуре полностью или частично разрушены более 77 тысяч домов. Наибольший урон от стихийного бедствия понесли районы Ибараки, Иватэ и Фукусима, передает «РИА Новости».

Порядка 4,5 тысячи людей до сих пор остаются в эвакуационных центрах.

Напомним, стихия настигла страну 12 октября. Из-за сильнейшего тайфуна из берегов вышли десятки рек, были затоплены территории от Токио до Ниигаты на берегу Японского моря. В результате бедствия произошел 661 случай обрушения земельных пород в 20 префектурах.

Число пострадавших уже превышает четыре сотни человек. 88 человек погибли, еще семь числятся пропавшими без вести.