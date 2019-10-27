ФСБ задержала студента техникума, который планировал убить своих обидчиков

Сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье 18-летнего студента филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума Бориса Банина, который планировал убить своих обидчиков из образовательного учреждения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в ГУ МВД по Московской области.

При задержании силовики изъяли у подозреваемого оружие, похожее на пистолет Макарова. Telegram-канал Baza пишет также, что во время обыска у Банина обнаружили взрывчатое вещество. Предполагается, что с помощью огнестрела и взрывчатки он планировал расправится с обидчиками во вторник, 29 октября. С прошлого года у него были конфликты с соседями по общежитию техникума, другими учащимися и преподавателями.

В отношении него заведено дело по статье о «приготовлении к убийству» и «убийству двух и более лиц».