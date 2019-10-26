Восемь человек погибли в Алтайском крае при ДТП с минивэном и микроавтобусом

В Алтайском крае в результате столкновения микроавтобуса и минивэна погибли восемь человек.

Как пишет ТАСС, авария произошла в 07:50 по местному времени (03:50 по московскому) на автотрассе Барнаул – Рубцовск. Минивэн Nissan Presage, ехавший со стороны Барнаула в направлении Алейска, очутился на встречной полосе и столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato.

По данным регионального Минздрава, шесть человек скончались на месте происшествия, один – в машине скорой помощи, еще один – в больнице. Пятеро пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.

Всего в микроавтобусе и минивэне находились 16 человек.

Сообщается, что водитель автомобиля, выехавшего на встречную полосу, не занимался частным извозом. В момент ДТП в машине находились только его родственники.