При взрыве бытового газа в Бурятии пострадал несовершеннолетний работник кафе

В центре Улан-Удэ произошел взрыв бытового газа в кафе, в результате которого пострадали 12 человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия, сигнал о происшествии поступил в 8:41 (03:41 мск). Уточняется, что произошел хлопок бытового газа, после чего начался пожар. Возгорание было ликвидировано на площади двух квадратных метров. В заведении разрушены внутренние перегородки, разбиты стекла и входная дверь.

В момент ЧП в заведении находились только работники кафе, передает ТАСС. Уточняется, что взрыв произошел в популярном заведении быстрого питания, которое находится на улице Ленина.

По словам замминистра здравоохранения Бурятии Натальи Бухольцевой, всего пострадали 12 человек, одному из которых 17 лет. Пятеро отказались от госпитализации. У пострадавших ожоги и оглушение взрывной волной.

По данным СУ СКР по республике, утром в кафе пришли сотрудники, которые начали готовить пищу к открытию заведения. Почувствовав запах газа, они попытались самостоятельно устранить утечку. В итоге концентрация в помещении достигла предела, из-за включенных плит произошло воспламенение и взрыв. Отмечается, что в специализированные службы работники кафе обращаться не стали.

В связи с произошедшим ведется доследственная проверка.