Число фигурантов дела о найденных в Англии 39 трупах увеличилось до четырех

В аэропорту Лондона по делу о гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике, задержан 48-летний мужчина.

Как пишет The Guardian, в лондонском аэропорту Станстед полиция задержала жителя Северной Ирландии. Его подозревают в незаконной перевозке людей и непредумышленном убийстве 39 человек.

Таким образом, число фигурантов дела о найденных в грузовике телах увеличилось до четырех человек. Ранее под стражу были взяты 38-летний мужчина и 39-летняя женщина. До них был арестован 25-летний водитель.

По данным правоохранительных органов, грузовик прибыл в Великобританию из Бельгии на пароме днем 23 октября. Машина с телами была обнаружена в городе Грейс графства Эссекс.

По данным Министерства иностранных дел Болгарии, грузовик Scania был зарегистрирован в Варне. Премьер-министр страны Бойко Борисов тем не менее заявил, что Болгария не имеет никакого отношения к произошедшему. Владельцем компании, которой принадлежит грузовик, является гражданин Ирландии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что «потрясен» случившимся, и подчеркнул, что виновные в преступлении «должны быть найдены и преданы суду».