Попавший в смертельное ДТП в Алтайском крае автобус принадлежит местным властям

Микроавтобус, попавший в Алтайском крае в ДТП, жертвами которого стали восемь человек, перевозил людей без лицензии.

Как говорится на сайте Ространснадзора, по факту аварии на автотрассе А-322 после согласования с прокуратурой будет проведена внеплановая проверка.

Сообщается, что микроавтобус принадлежит администрации Алейского района. Он перевозил артистов ансамбля «Сударушка» из села Кабаково Алейского района в Барнаул.

Авария произошла в 07:50 по местному времени (03:50 по московскому) на автотрассе Барнаул – Рубцовск. Минивэн Nissan Presage, ехавший со стороны Барнаула в направлении Алейска, очутился на встречной полосе и столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato. Погибли восемь человек, еще восемь, по последним данным, пострадали.

По предварительным данным ГИБДД, авария произошла по причине выезда легкового автомобиля на встречную полосу.