В Петербурге пройдет проверка по видео с падением ребенка в люк

Прокуратура ведет проверку после сообщений о провалившемся в канализационный люк ребенке на проспекте Космонавтов в Петербурге.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Московского района Санкт-Петербурга, проверка была организовна после появившейся в СМИ информации о ребенке, провалившемся в люк у дома 42 на проспекте Космонавтов.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственным за эксплуатацию люка. По результатам проверки будет решён вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования», – отмечается в сообщении надзорного ведомства.

Видео с инцидентом появилось в Сети 24 октября.

Проверку проводит также Следственный комитет, сообщается на сайте ГСУ СК по Санкт-Петербургу.