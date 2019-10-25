В Петербурге двоих граждан судят за садистскую расправу над кроликом при ребенке

Следственное подразделение прокуратуры Красносельского района в Петербурге возбудило уголовное дело в отношении лиц, которые жестоко расправились с кроликом в ванной комнате. Убийство происходило при свидетельстве ребенка.

Происходившее граждане записывали на видео, которое затем выложили в интернет, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Видео было обнаружено сотрудниками прокуратуры при мониторинге сети. Уточняется, что ребенок, который присутствовал при убийстве животного, состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. В связи с этим будет организована проверка соответствующих контролирующих ведомств.

Уголовное дело возбуждено в отношении двух лиц за жестокое обращение с животными с применением садистских методов. Отдельно будет учтен тот факт, что убийство демонстрировалось в интернете.

Также стоит вопрос о возбуждении дела за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления средней тяжести.