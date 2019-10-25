СК расследует смерть братьев-близнецов, тела которых нашли в лесу под Москвой

В лесу в Чеховском городском округе Московской области были обнаружены тела двоих близнецов 1982 года рождения.

Как передает «Интерфакс», инцидент произошел накануне, 24 октября, неподалеку от подмосковного поселка Ровки. Отмечается, что к моменту обнаружения мужчины были мертвы около 24 часов. При этом на их телах не было обнаружено следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти.

В настоящее время проверку в связи с произошедшим проводит региональное управление Следственного комитета. Сотрудники СК намерены установить обстоятельства смерти братьев. Для этих целей назначена судебно-медицинская экспертиза.