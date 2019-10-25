Интерпол задержал в России объявленного в международный розыск гражданина США

В Санкт-Петербурге при попытке улететь за границу задержан гражданин США, подозреваемый на родине в торговле наркотиками.

Сотрудники Интерпола задержали в аэропорту Пулково 50-летнего Алета Тэраду, которого американские власти подозревают в перевозке и сбыте наркотиков, передает ТАСС.

Отмечается, что американец приходится бывшим мужем петербурженке, которая в декабре 2018 года была задержана в Финляндии по ордеру США — 31-летней Миры Тэрады (в девичестве — Оксаны Вовк). Как пишет «Фонтанка», в ноябре 2016 года россиянку, ее мужа, а также двоих его друзей из Украины и Литвы задержали в Вашингтоне. Под капотом автомобиля, на котором они подъехали к дому знакомого, полицейские обнаружили полкило наркотиков. Двоих мужчин арестовали, супругов отпустили.

Россиянка улетела на родину, вслед за ней в Петербург уехал муж. В декабре 2018 года женщина ехала в Испанию через Финляндию, где была задержана в хельсинкском аэропорту Вантаа. Ее обвинили в нарушении законов в сфере борьбы с наркотиками и отмыванием денег в период с 2013 по 2016 годы. Алет Тэрада остался жить в Петербурге, в квартире матери Миры.

Сейчас 31-летняя россиянка находится в американской тюрьме «Александрия». Cвою вину Мира не признает. «Если приятели мужа в чем-то участвовали, то я не знала. У них нет никаких доказательств. На каком основании они меня подали в розыск – непонятно. Когда меня уже задержали в Финляндии, у них не было ни одного факта», – заявила она. В этом же интервью, с которым «Фонтанка» теперь издание связывает задержание Алета Тэрады, петербурженка рассказала о суровых условиях содержания в американской тюрьме.

По данным 47news, Алет Тэрада собирался лететь в Лаос через Китай. Сообщается, что Невский районный суд Петербурга 15 октября вынес решение о его выдворении из России.