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В Минприроды не считают ситуацию с российскими дамбами и рудниками системной

Происшествия
12:13, 23 октября 2019

Проверки золотодобывающих предприятий, начатые после аварии на дамбе под Красноярском, продлятся до конца текущего года.

«Да, мы начинаем эту работу. Точнее, уже вчера практически начали. Проверки продлятся, думаю, до конца года», – цитирует ТАСС главу Минприроды Дмитрия Кобылкина. Чиновник добавил, что работа будет выполнена «по максимуму».

Вместе с тем министр отметил, что проблемы с состоянием дамб и рудников в России не являются системными, передает «РИА Новости».

Причиной проверок стало ЧП на дамбе под Красноярском, жертвами которого, по последним данным, стали 17 человек. Авария произошла в субботу, 19 октября: на руднике, принадлежем холдингу «Сибзолото», обрушилась дамба технологического водоёма золотодобывающей артели, в результате чего затопило два общежития временного типа. В СК позже пояснили, что были разрушены пять незаконо построеных дамб.

Накануне, 22 октября, авария произошла на руднике «Таймырский» компании «Норникель», также в Красноярском крае. Погибли трое сотрудников предприятия.

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