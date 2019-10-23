В Англии задержали водителя, в грузовике которого нашли почти 40 трупов

Полицейские города Грейс в английском графстве Эссекс обнаружили грузовик с телами 39 человек.

Как передает Sky News, среди 39 погибших, тела которых были найдены в автомобиле 25-летнего мужчины, оказался как минимум один подросток.

Отмечается, что водитель грузовика, задержанный в настоящее время по подозрению в убийстве, родом из Северной Ирландии. 19 октября он прибыл в Англию из Болгарии через валлийский порт Холихед.

По данным издания, сейчас полицейские Эссекса, где была обнаружена фура с телами, выясняют обстоятельства гибели и личности погибших людей.