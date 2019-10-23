Рязанский полицейский, сбивший насмерть человека, заключен под домашний арест

Советский районный суд в Рязани заключил под домашний арест до 20 декабря сотрудника полиции, который насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает портал YA62.ru.

ДТП произошло в ночь с 19 на 20 октября. 28-летний полицейский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил на своем автомобиле Hyundai 43-летнего мужчину, который передвигался по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате полученных травм потерпевший скончался на месте до приезда «скорой».

Ранее сообщалось, что в управлении МВД по Рязанской области была организована проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов. Расследованием дела занято региональное следственное управление СКР.