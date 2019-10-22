Золото, найденное после размыва дамб, просят изъять для выплаты возмещений

Следственный комитет РФ попросил арестовать сейф с золотом, найденный на территории ЧП под Красноярском, передает РАПСИ.

О том, что в одном из разрушенных помещений на золотодобывающей артели находилось хранилище с золотом, сообщил гендиректор компании «Сисим» в ходе допроса.

Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщала, что после осушения одной из заводей сейф был найден. Внутри него находилось девять колб с неповрежденными пломбами и 14 пакетов с концентратом для вторичной обработки, пишет ТАСС.

Золото, согласно релизу СК, должно быть использовано для возмещения возможных исковых требований со стороны родственников погибших.

Ранее сообщалось, что число жертв трагедии под Красноярском достигло 17 человек. Трое рабочих до сих пор считаются пропавшими.