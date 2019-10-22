В ТиНАО задержали мужчину, убившего двух человек после отказа дать ему в долг

26-летний житель деревни Дудкино в Новой Москве ранил ножом шесть человек, отказавшихся одолжить ему денег.

Как передает «Интерфакс», инцидент произошел около 5:35 утра во вторник, 22 октября, когда молодой мужчина пришел в дом своих знакомых в деревне Дудкино в ТиНАО и потребовал у них дать ему денег в долг. Получив отказ, злоумышленник ранил ножом шесть человек, для двух из них — 47-летнего мужчины и 20-летней девушки — ранения оказались смертельными.

По данным источника агентства в МВД, в настоящее врем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Сам нападавший, оказавшийся 26-летним местным жителем, задержан полицией.