В Чувашии проверят органы опеки после избиения девочки отцом-одиночкой

В Чебоксарах в отношении 33-летнего отца-одиночки возбуждено уголовное дело за избиение шестилетней дочери и сожительницы, передает портал pg21.ru со ссылкой на пресс-службу местного УМВД.

О том, что все тело ребенка покрыто синяками, а часть волос вырвана, сообщили женщины, которые находятся с девочкой в одной палате, куда она была доставлена после избиений отца 18 октября. Они предполагают, что несовершеннолетнюю били бляхой от ремня.

Уголовное дело в отношении родителя заведено по статье о побоях. По информации пресс-службы УМВД, мужчине грозит до трех месяцев ареста.

Сейчас решается вопрос о том, где и с кем будет продолжать жить девочка. Известно, что ее мать умерла в мае из-за злоупотребления алкоголем.

Под свой контроль ситуацию взяла уполномоченная по правам ребенка в Чувашии Елена Романова. Она намерена проверить работу комиссии по делам несовершеннолетних, органов опеки и других профилактических учреждений.

21 октября в Госдуме обсуждался проект закона о профилактике семейно-бытового насилия, который будет защищать жертв вне зависимости от наличия заявления о побоях.