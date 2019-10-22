В Чувашии проверят органы опеки после избиения девочки отцом-одиночкой

В Чебоксарах в отношении 33-летнего отца-одиночки возбуждено уголовное дело за избиение шестилетней дочери и сожительницы, передает портал pg21.ru со ссылкой на пресс-службу местного УМВД.
О том, что все тело ребенка покрыто синяками, а часть волос вырвана, сообщили женщины, которые находятся с девочкой в одной палате, куда она была доставлена после избиений отца 18 октября. Они предполагают, что несовершеннолетнюю били бляхой от ремня.
Уголовное дело в отношении родителя заведено по статье о побоях. По информации пресс-службы УМВД, мужчине грозит до трех месяцев ареста.
Сейчас решается вопрос о том, где и с кем будет продолжать жить девочка. Известно, что ее мать умерла в мае из-за злоупотребления алкоголем.
Под свой контроль ситуацию взяла уполномоченная по правам ребенка в Чувашии Елена Романова. Она намерена проверить работу комиссии по делам несовершеннолетних, органов опеки и других профилактических учреждений.
21 октября в Госдуме обсуждался проект закона о профилактике семейно-бытового насилия, который будет защищать жертв вне зависимости от наличия заявления о побоях.