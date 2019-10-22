Посольство Ирана в РФ утверждает, что дочь посла умерла от инсульта

Посольство Ирана в РФ подтвердило факт смерти 28-летней Арафе Санаи, дочери посла Мехди Санаи, передает «Интерфакс». В первой половине дня СМИ сообщали, что тело девушки обнаружили рядом с домом, где она проживала.

В твиттере посольства Ирана в РФ речь идет о смерти от инсульта, но очевидец «МК», вызвавший «скорую», утверждает, что он обнаружил девушку рядом с автомобилем, у которого была помята стойка. Он предполагает, что девушка упала с высоты на машину. Также свидетель утверждает, что погибшая была одета «по-домашнему» и на ней не было обуви.

Информированный источник «Интерфакса» утверждает, что Арафе Санаи лечилась антидепрессантами, которые ей выписывали иранские врачи.