На Кавказе девушку прячут от мужа, который заставил ее сделать аборт

Сотрудники дагестанского Центра защиты материнства и детства взяли под опеку 19-летнюю уроженку Ставрополя, которую муж вынудил сделать аборт после того, как УЗИ показало пол ребенка. Об этом «Российской газете» рассказала заместитель директора Центра Фарида Бахшиева.

Мужчину не устроило, что супруга может родить ему девочку. При этом у него уже есть две дочери от предыдущего брака.

Директор Центра Евгения Величкина в комментарии телеканалу «360» сообщила, что мужчина сначала избил девушку, а затем насильно отвез в абортарий.

Сейчас пострадавшая находится в подавленном состоянии. Сотрудники прячут ее в безопасном месте.