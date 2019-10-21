В Удмуртии ВИЧ-положительного мужчину посадили на три года за укус полицейского

Суд приговорил 34-летнего ВИЧ-положительного жителя города Воткинска к трем годам исправительной колонии общего режима, сообщают «Известия Удмуртской республики».

20 января осужденный был уличен в совершении мелкого хулиганства в общественном месте. Когда сотрудник полиции вмешался в ситуацию, злоумышленник укусил его за руку. Сообщается, что задержанный знал о своем положительном ВИЧ-статусе.

В следственном управлении СК РФ по Удмуртии квалифицировали нападение мужчины как заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией. Также в обвинении фигурирует статья о применении насилия в отношении представителя власти.