В Петербурге ведется проверка после смерти женщины в отделении полиции

В Санкт-Петербурге в одном из отделов полиции скончалась задержанная за карманную кражу 32-летняя жительница Новгорода.

Женщину задержали накануне по подозрению в административном нарушении, передает «Интерфакс». Около шести утра ей стало плохо. До прибытия скорой помощи полицейские пытались в течение двадцати минут реанимировать задержанную, однако спасти ей жизнь не удалось.

Как сообщает «Фонтанка», инцидент произошел в дежурной части 28-го отдела полиции Центрального района Петербурга. Женщина была доставлена туда после того, как была задержана по подозрению в краже кошелька. Наряд полиции вызвал мужчина, проживающий в гостинице на улице Рубинштейна, где его обокрали.

По информации издания, ранее женщина дважды была осуждена за наркотики и за аналогичное преступление.

По факту произошедшего проводится проверка.